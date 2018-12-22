«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Киев, , 00:12 — REGNUM Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, кредит был предоставлен на 180 дней. Средства «Укргазбанк» направит на обеспечение внешнеэкономических торговых операций своих клиентов.

Какой именно банк предоставил кредит, в сообщении не уточняется.

Напомним, «Укргазбанк» — государственный банк Украины, входящий в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для страны. За январь-ноябрь 2018 года чистая прибыль банка составила 688 млн гривен ($24,95 млн).

Отметим, что хоть банк и входит в число стратегических объектов, киевский режим все равно намерен в 2019 году его продать. Также в 2021 году будет продан «Приватбанк».