Вагоностроители Мордовии увеличили объем производства более чем в два раза

Саранск, , 21:52 — REGNUM Объемы производства вагонов в Мордовии увеличились более чем в два раза и составили 7,6 тыс. единиц. Итоги работы за год и перспективы отрасли обсудили глава региона Владимир Волков и генеральный директор компании «РМ Рейл» Павел Овчинников, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По словам Овчинникова, по крупному вагонному литью удалось достичь рекордного показателя для «ВКМ-Стали» — 7,2 тыс. вагонокомплектов.

Предприятия обеспечены заказами и на 2019 год. Ключевыми проектами остаются изготовление и реализация различных видов цистерн, хопперов для перевозки цемента и платформ различных модификаций.

Кроме того, планируется расширить производство за счет открытия в марте новой площадки в Саранске, где будут выпускать инновационные вагоны. Здесь будет создано около 600 новых рабочих мест.

Волков отметил важность вопроса трудоустройства ранее сокращенных сотрудников. Овчинников отметил, что большинство готово вернуться на рабочие места, даже те, кто уезжал на заработки в Москву.

«Давайте действовать по обозначенному плану, придерживаться поставленных задач, чтобы следующий год для предприятий компании тоже сложился успешно», — заключил глава Мордовии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2015 года «РМ Рейл» при полной поддержке властей республики реализует антикризисный план. Важнейшим его пунктом стало установление и развитие взаимовыгодных связей с ведущими госкорпорациями страны, а также участие в государственных программах по импортозамещению.

В апреле того же года предприятия холдинга, в частности заводы «Рузхиммаш» и «ВКМ-Сталь», получат дополнительную финансовую поддержку.

В октябре 2018 года было заключено соглашение между «РМ Рейл» и кубинским предприятием TRADEX. Речь идет о поставке 837 грузовых вагонов в 2019—2021 годах. Стоимость контракта составила $100 млн.