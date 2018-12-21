Крупнейшая нефтегазовая компания Украины пожаловалась на нехватку денег

Киев, , 22:21 — REGNUM Крупнейшая украинская компания по добыче нефти и газа «Нафтогаз Украины» имеет на своих счетах минимальное количество денежных средств, заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает 21 декабря УНИАН.

По его словам, сложившаяся ситуация может затруднить модернизацию компании. Так, дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргаздобыча» для модернизации требует 38 млрд гривен ($1,38 млн).

Коболев подчеркнул, что проблемы с деньгами у «Нафтогаза» возникли из-за того, что компания продает газ по льготным ценам, а также из-за высокой задолженности компаний перед «Нафтогазом».

Напомним, «Нафтогаз» обладает таким количеством денежных средств, что позволяет миллионные выплаты руководителям компании. Также «Нафтогаз» уже шантажировал украинские власти тем, что отключит газ населению, если компании не будут выплачиваться долги.