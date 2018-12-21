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Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября

Экономика

Биржевой курс доллара вечером 21 декабря достиг 69,001 рубля

Курс доллара превысил 69 рублей впервые с сентября
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 21 декабря 2018, 21:12 — REGNUM  Курс доллара по отношению к рублю 21 сентября превысил отметку в 69 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе вечерних торгов доллар поднимался до 69,001 рубля. В последний раз курс американской валюты достигал этой отметки 12 сентября 2018 года.

На текущий момент доллар находится на отметке до 68,88 рубля, что на 58 копеек выше показателя предыдущего дня. Евро вырос более чем на 12 копеек — до 78,45 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на субботу, 22 декабря, — 68,008 рубля, курс евро — 77,971 рубля.

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