Татария приобрела выставочный комплекс Kazan Expo за 9,5 млрд рублей

Казань, , 20:45 — REGNUM Министерство земельных и имущественных отношений Татарии приобрело международный выставочный комплекс Kazan Expo у оператора строительства объекта ООО «Казань-экспо». Контракт заключен 19 декабря.

В рамках покупки правительство республики выделило минземимуществу 9,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Ранее эти средства были выделены из федерального бюджета на проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани в 2019 году.

В государственную собственность перешли три корпуса выставочного комплекса общей площадью около 77 тыс. кв метров, которые оборудованы для проведения чемпионата, а также транспортная и инженерная инфраструктура зданий.

Напомним, в ноябре стало известно, что на чемпионат WorldSkills в Казани будет выделено 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Соответствующая информация содержалась в поправках в федеральный бюджет 2018 года, которые были приняты Госдумой РФ 21 ноября. Средства планировалось направить на обеспечение объектов инфраструктуры, включая Kazan Expo.

Сегодня глава Татарии Рустам Минниханов принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills-2019, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Заседание провела зампред правительства России Татьяна Голикова.

В предстоящем чемпионате планируют принять участие около 1,6 тыс. молодых специалистов из более чем 60 стран, они будут соревноваться по 56 компетенциям.

Минниханов стал основным докладчиком на заседании. Он рассказал о подготовке к проведению чемпионата, о культурной и волонтерской программах. Кроме того, обсуждались вопросы подготовки членов российской команды WorldSkills.