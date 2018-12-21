На Украине третий месяц продолжается падение промышленного производства

Киев, , 21:03 — REGNUM Промышленное производство на Украине в ноябре по сравнению с октябрем сократилось на 0,5%, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Согласно статистическим данным, в годовом выражении в ноябре падение промышленного производства составило 0,7%, тогда как в октябре был рост на уровне 0,3%. Сильнее всего произошел спад в производстве электрического оборудования — на 33,8%, химическая промышленность показала спад производства на 26,4%, текстильная — на 9,4%.

При этом производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 52,9%, а фармацевтическая промышленность увеличила производство на 7,9%.

Напомним, в августе 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5%, а в сентябре — на 1,3% по сравнению с аналогичными периодами 2017 года.