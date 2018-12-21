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Россия и Куба увеличили взаимный безвизовый режим до 90 дней

Экономика

Граждане России смогут находиться на Кубе без виз в три раза дольше, чем разрешалось ранее

Москва, 21 декабря 2018, 20:19 — REGNUM  Срок безвизового пребывания граждан России и Кубы на территории другой страны увеличен с 30 до 90 дней. Соответствующее соглашение между правительствами двух стран вступило в силу с 21 декабря.

Теперь граждане обеих стран освобождаются от необходимости получения виз при совершении поездок на срок до 90 в течение каждого периода в 180 дней.

Напомним, соглашение об увеличении срока безвизовых поездок Москва и Гавана прорабатывали с 2016 года. В мае текущего года соответствующий документ был подписан на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса.

В 2017 году Россия впервые вошла в топ-10 въездных рынков Кубы. За год, по данным пограничной службы ФСБ, граждане России совершили около 83 тысяч поездок на Кубу, что более чем на 60% превысило прошлогодний показатель.

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