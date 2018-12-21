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В Пекине прошло Центральное экономическое совещание

Экономика

С основным докладом выступил лидер страны Си Цзиньпин

Пекин, 21 декабря 2018, 20:14 — REGNUM  Всю вторую половину текущей недели в Пекине проходило Центральное совещание по экономической работе, в работе которого принимали участие китайские партийно-государственные лидеры, сообщает 21 декабря Синьхуа.

В ходе совещания был намечен круг мер, который позволит экономике страны успешно развиваться в 2019 году, который признан ключевым для достижения цели построения общества среднего достатка к 2020 году.

В своем выступлении генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин подвел экономические итоги текущего года и, оценив сложившуюся ситуацию, дал рекомендации и указания к работе в наступающем, 2019 году.

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Экономика Китая
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