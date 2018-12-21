«ФосАгро» пускает новые мощности в Череповце под занавес 2018-го

Череповец, Вологодская область, , 20:13 — REGNUM Группа «ФосАгро» в своем череповецком производственном комплексе ввела в эксплуатацию модернизированную установку по производству серной кислоты СК-600/3 и запустила терминал для хранения сырьевых продуктов емкостью 30 тысяч тонн. Мощность СК-600/3 выросла в итоге модернизации с 680 тыс. тонн до 1 млн тонн серной кислоты в год. В условиях дефицита серной кислоты на рынке «ФосАгро» обеспечит себя ключевым компонентом для производства удобрений.

Уникальность процесса модернизации в том, что в течение года для СК-600/3 возводились новые узлы и агрегаты-дублеры, а технологическая система переключалась на них по мере готовности, что позволило добиться непрерывности производства. Замена оборудования значительно повысила надежность системы, снизила вероятность внеплановых остановок, возможность утечек технологических газов и жидкостей во внешнюю среду. Также система оснащена собственным водооборотным циклом производительностью 6 тыс. кубометров воды в час.

Также в череповецком комплексе Группы «ФосАгро» был пущен в эксплуатацию уникальный терминал для хранения сырьевых продуктов. Терминал предназначен для хранения сульфата аммония. Планомерное увеличение объема выпуска минеральных удобрений вызовет рост потребления сырья — в том числе сульфата аммония, который компания сегодня закупает у сторонних поставщиков. Компания построит производство сульфата аммония мощностью 300 тыс. тонн в год. Две трети емкости нового терминала предназначены для хранения сульфата аммония, и одна треть емкости — для хранения хлористого калия. Арочная конструкция построена по уникальной технологии из клееного бруса со специальной пропиткой. Деревянная конструкция почти не подвержена риску коррозии, свойственной металлическим конструкциям. Снаружи склад покрыт специальным пластиком, гибким и долговечным, устойчивым к воздействию внешней среды.

«Сегодня мы делаем все, чтобы как можно меньше зависеть от внешних факторов, — отметил генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей А. Гурьев. — Компания планомерно движется к обеспечению себя всем необходимым для производства и реализации нашего главного продукта — экологически чистых минеральных удобрений. Перед нами стоят глобальные задачи. В скором времени здесь, в Череповце, будет построена пятая установка по производству серной кислоты, четвертый агрегат по производству азотной кислоты, производство сульфата аммония. Реконструкция железнодорожной инфраструктуры позволит более оперативно поставлять возросший объем производимой продукции потребителям. Безусловно, это усилит наши позиции на мировом рынке и повысит продовольственную безопасность страны. А чем стабильнее и увереннее чувствует себя компания, тем выше благосостояние, социальная защищенность каждого работника».

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников еще раз подчеркнул, что компания «ФосАгро» — один из лидеров промышленной, экономической и социальной жизни региона, а новые введенные объекты способствуют развитию несырьевого экспорта.

«Это вклад в социально-экономическое развитие страны, Вологодской области, — отметил Олег Кувшинников. — Для нас компания «ФосАгро» — надежный партнер. Мы делаем все, чтобы ваши проекты были реализованы, гарантируем меры государственной поддержки, инвестиционные льготы».

Программа развития АО «Апатит» до 2020 года предполагает строительство установки по производству серной кислоты (1 100 тыс. тонн в год), четвертого агрегата по производству азотной кислоты (135 тыс. тонн в год), увеличение мощностей производства фосфорных удобрений с модернизацией двух сернокислотных систем, производства экстракционной фосфорной кислоты, а также производства минеральных удобрений на 750 тыс. тонн в год, реконструкцию железнодорожного комплекса Криолит и строительство соединительного железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции Нелазское Октябрьской железной дороги. Проект получил поддержку инвестиционного совета при губернаторе Вологодской области. С 2015 по 2018 гг. в реализацию программ было направлено более 10,3 млрд рублей. В 2019—2020 гг. объем инвестиций составит более 14,2 млрд рублей.