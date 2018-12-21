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Группа ВЭБ сократит пять тысяч работников в 2019 году

Экономика

В ВЭБ намерены создать «компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу»

Группа ВЭБ сократит пять тысяч работников в 2019 году
Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Москва, 21 декабря 2018, 19:29 — REGNUM  Группа ВЭБ намерена сократить около пяти тысяч сотрудников к лету 2019 года. Об этом 21 декабря сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

По его словам, в планах ВЭБ — создать «компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу, в которой будет работать не более трёх тысяч человек».

На сегодняшний день, как отметил Шувалов, во всей группе работает около восьми тысяч сотрудников.

Напомним, в ВЭБ ещё в июне этого года заявили, что штат сотрудников самого банка будет сокращён на 40−50% от нынешней численности. В 2017 году средняя численность работников ВЭБ составляла 1795 человек. Таким образом, под сокращение могут попасть порядка 700−900 человек.

Ожидается, что столь масштабно сокращение позволит Внешэкономбанку сэкономить не только на зарплатах сотрудников, но и на аренде помещений и транспорте. В то же время возрастут требования к производительности труда оставшихся сотрудников банка.

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Банковское дело
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