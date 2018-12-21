Японский милитаризм: правительство Абэ утвердило рекордный военный бюджет

Токио, , 19:46 — REGNUM Кабинет премьер-министра Японии Синдзо Абэ принял рекордный военный бюджет на 2019 год, 21 декабря передает агентство Associated Press.

План бюджетных расходов на оборону был увеличен правительством Японии на 1,3% по сравнению с 2018 годом. По плану правительства, расходы на оборону в 2019 году составят 5,26 трлн иен ($47 млрд). За 2019−2013 годы — 27,50 трлн иен ($250 млрд).

Решение правительства об увеличении военных расходов должно быть поддержано парламентом Японии.

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