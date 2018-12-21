Киев в очередной раз сорвет программу сотрудничества с МВФ

Киев, , 18:56 — REGNUM Украина не выполнит программу Stand-By Arrangement (SBA), которую совет директоров международного валютного фонда принял 18 декабря 2018 года, прогнозирует директор Международного фонда Блейзера, украинский эксперт в сфере финансов Олег Устенко. Соответствующее заявление Устенко сделал 21 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вероятность достаточно высока» — сказал Устенко. Он напомнил, что ранее Киев «провалил все программы с МВФ».

«Деньги, которые дает Международный валютный фонд, это точно не те деньги, которые можно использовать как инвестиции, которые дадут скачок для роста экономики. Нет. Это деньги, которые поступают в золотовалютные резервы и используются для балансировки финансовой системы стран, которые испытывают тяжелые финансовые времена. Украина — одна из этих стран».

По его словам, правительству Украины нужны кредиты МВФ, чтобы в 2019 году погасить прежние долги. При этом Устенко отметил резкое снижение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

«Почему это необходимо? Потому что у нас в следующем году идут большие выплаты. Прямые иностранные инвестиции — это производные от качественного бизнес-климата. А когда о реформах говорят больше, чем происходит по факту, когда 18 месяцев не было никаких денег от МВФ, что является реакцией на вялые реформы, то получим в этом году 1,7 млрд долл прямых иностранных инвестиций. Я не могу вспомнить ни одного года после конца 90-ых, когда бы мы так мало получали инвестиций. Это реакция на бизнес-климат и частично на войну», — добавил Устенко.

Эксперт также проинформировал, что в 2019 году непокрытая потребность Украины в валюте составит около 8 млрд долл.

«Непокрытая потребность Украины на следующий год составляет 5−8 млрд долл. Это очень, очень много. Денег от МВФ хватает, чтобы частично возместить эту потребность. Более того, есть несколько пиковых периодов по выплатам. Один идет в середине весны, второй — летом, а другой — осенью. Требования, выставленные МВФ, вроде как логичны. Нужно держать под контролем дефицит госбюджета, если у тебя большой дефицит, тебе придется занимать еще больше… Прописано увеличение тарифов на газ», — подытожил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

«Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ… Благодаря поступлению на сумму 1 млрд специальных прав заимствований (около 1,4 млрд долл. США) от Фонда международные резервы Украины выросли до 20,1 млрд долл. США по состоянию на 21 декабря 2018 года», — говорится в сообщении.

НБУ напоминает, что последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.