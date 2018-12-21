Тамбовская область: курс на развитие внешнеэкономической деятельности

Тамбов, , 18:50 — REGNUM Каждый регион заинтересован в создании благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, поскольку благодаря интенсификации и диверсификации внешнеэкономической деятельности имеется возможность получения дополнительных доходов, которые будут направляться на его развитие. В уходящем году у Тамбовской области в этом направлении в отмечены значительные успехи. Так, по итогам десяти месяцев этого года по темпам роста экспорта Тамбовская область занимает первое место в Центральном федеральном округе.

По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, экспортная деятельность является одним из приоритетов экономического развития региона. Тамбовские власти в плане развития внешнеэкономической деятельности работают по трем основным направлениям: это экспорт, импорт и привлечение иностранных капиталовложений.

Стоит отметить, что за период с 2015 по 2018 годы в Тамбовской области наблюдается стабильный рост внешнеторгового оборота, в том числе увеличение экспорта. Внешнеторговый оборот Тамбовской области за январь — сентябрь 2018 года составил $310,8 млн и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 29,4%.

Экспорт вырос почти на 73% и составил $176,1 млн. Это произошло за счет увеличения экспортных поставок в страны дальнего зарубежья (в 2,1 раза) и в страны СНГ — на 28,5%. По итогам десяти месяцев этого года по темпам роста экспорта Тамбовская область занимает первое место в ЦФО.

По итогам истекшего периода сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило $41,4 млн.

По данным таможенной статистики, в текущем году предприятия и организации, зарегистрированные в Тамбовской области, осуществляли торговлю с 77 странами мира. Их количество увеличилось по отношению к прошлому году на 30,5% (на 18 стран).

Основными торговыми партнерами тамбовских предприятий и организаций в январе — сентябре 2018 года были: Латвия, Украина, Беларусь, Китай, Германия, Казахстан, Бельгия, Австрия, Узбекистан, Франция.

«Несмотря на столь внушительные результаты, особенно значительный рост экспортных объемов, их недостаточно для современной экономики, — говорит первый вице-губернатор Александр Ганов. — Поэтому нам необходимо максимально использовать имеющиеся ресурсы для дальнейшего развития экспортной деятельности».

Для реализации аналогичных целей на федеральном уровне разработан национальный проект «Международная кооперация и экспорт», направленный на то, чтобы качественно повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках. Паспорт национального проекта состоит из пяти проектов федерального уровня: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт Услуг», «Логистика международной торговли», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта».

Тамбовская область активно включилась в разработку региональной составляющей этого национального проекта. Распоряжением администрации области утвержден проектный комитет по реализации на территории области проекта «Международная кооперация и экспорт», разработаны и утверждены соответствующие региональные паспорта проектов.

В рамках региональных проектов планируется тиражирование и помощь в получении инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, развитие экспортной инфраструктуры, участие региона в акселерационных и образовательных экспортных программах.

В 2017 году создан региональный Центр поддержки экспорта, который в 2018 году оказал услуги 134 малым и средним предпринимателям Тамбовской области.

В целях повышения эффективности работы администрации области и выработки оптимальных решений региональных задач в сфере международной, межрегиональной и экспортной деятельности было инициировано создание Координационного совета по международной, межрегиональной и экспортной деятельности при главе администрации области. Задача на будущее, которая была озвучена на первом его заседании — «Каждому муниципалитету Тамбовщины — по иностранному муниципалитету партнеру».

В целях развития взаимовыгодных международных торгово-экономических и культурных связей в уходящем году состоялись два значимых визита тамбовской делегации под руководством губернатора Александра Никитина за рубеж, на территорию иностранных государств. Так, в мае этого года состоялся ответный дипломатический визит делегации региона в Великое Герцогство Люксембург, который прошел в соответствии с договоренностями, достигнутыми в результате приема в области делегации Люксембурга во главе с премьер-министром Ксавье Беттелем в октябре 2017 года. Состоялась встреча на высшем уровне — с Ксавье Беттелем, который был награжден нагрудным знаком администрации области «За содействие развитию Тамбовской области». Тамбовская область сотрудничает с Люксембургом уже более 12 лет. За это время у региона и посольства РФ в Люксембурге установились не только тесные рабочие, но и дружеские отношения. В октябре, в рамках договоренностей по итогам визита, в Люксембург были доставлены саженцы плодовых деревьев яблонь и вишен, которые послужат органичным дополнением и украшением посольского сада и станут символом нашей дружбы и сотрудничества.

26−29 ноября состоялся официальный визит тамбовской делегации под руководством губернатора Александра Никитина в Австрийскую Республику. Содействие в организации визита с российской стороны оказывали посольство и торговое представительство России в Австрии, с австрийской стороны — заместитель председателя Совета директоров АО «Тамак», австрийский инвестор Александр Макулан, который вот уже 30 лет успешно ведет свой бизнес на территории Тамбовской области. В рамках визита состоялись встречи с послом и торговым представителем России в Австрии, австрийскими бизнесменами. По итогам визита подготовлен пул предложений для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с австрийскими партнёрами, в том числе по линии культуры, вузов, молодежных обменов.

В 2018 году были заключены два соглашения о сотрудничестве с иностранными партнерами. В июне состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией Тамбовской области, ООО «Агрофуд» и «Tiryaki Agro Gida San VE TIC.A.S.» (Турция). Предметом соглашения стало намерение сторон к сотрудничеству, направленному на организацию их деятельности на территории Тамбовской области в агропромышленном комплексе. В ноябре заключено соглашение между администрацией области, компанией «Гудвэлли» (Goodvalley A/S Дания) и ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс» по реализации инвестиционного проекта стоимостью более 3 млрд рублей.

Помимо традиционных направлений сотрудничества со странами Западной и Восточной Европы, в последние пару лет все большую актуальность приобретает взаимодействие по линии патриотических акций «Бессмертный полк». Так, при координирующей роли администрации области c привлечением муниципальных образований и ведущих вузов региона в мае 2017 и 2018 годов был организован ряд акций «Бессмертный полк» в зарубежных странах. Мероприятия вызвали позитивный общественный резонанс и в очередной раз привлекли внимание к роли России (как правопреемницы СССР) в деле освобождения Европы от фашизма. В рекомендациях ХХХ заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России был особо отмечен позитивный опыт Тамбовской области в организации за рубежом акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». В перспективе на 2019 год — работа по расширению географии проводимых мероприятий. Кроме того, тамбовские власти также работают над укреплением деловых связей с Японией, Китаем, Южной Кореей, а также странами Арабского мира.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с другими странами на международной Покровской ярмарке, которая является брендом Тамбовской области и самым ожидаемым событием года, формирует привлекательный туристический и инвестиционный имидж региона в целом. Она прошла в этом году в областном центре в восьмой раз, ее посетило более 300 участников из 44 регионов РФ, около 80 участников из зарубежных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Франции. Гостями делового центра Покровской ярмарки стали официальные представители министерства промышленности и торговли Болгарии, отделения посольства Белоруссии в РФ в Нижнем Новгороде. Впервые в этом году в рамках делового центра тамбовские власти принимали представителей посольства Индия в Москве, представителей Турции, Испании, Италии, Литвы, Германии, Армении.

В целом стратегия развития взаимовыгодных международных отношений, выработанная тамбовскими властями в 2015 году, находит успешное применение на практике, поэтому в следующем году предстоит расширять горизонты этого сотрудничества в торгово-экономическом направлении, в сфере культуры и молодежного обмена и еще более эффективно использовать имеющийся потенциал.