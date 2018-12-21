В ЛНР выросли объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности

Луганск, , 19:00 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) выросли объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности, заявили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает 21 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года количество произведенной колбасы увеличилось на 5,3%, сосисок и сарделек — на 6,8%, сливочного масла — на 16,7%, сыра свежего — на 34,9%, макарон — в 1,5 раза, масла подсолнечного рафинированного — в 11,7 раза.

Также увеличилось производство кондитерских изделий (в 2,3 раза), безалкогольных напитков (на 12,8%) и кормов для животных (на 6,9%).

Напомним, за 10 месяцев 2018 года в ЛНР также в 16,4 раза выросло металлургическое производство.