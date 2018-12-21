Уолл-стрит: Nasdaq растет, Dow Jones — без изменений

Нью-Йорк, США, , 19:02 — REGNUM На открытии фондового рынка США вырос индекс Nasdaq, индексы Dow Jones и S&P 500 практически не изменились, 21 декабря передает агентство Reuters.

К началу торгов индекс Dow Jones вырос на 12,14 пункта (0,05%), до 22 871,74. Индекс S&P 500 открылся снижением на 2,04 пункта (0,08%), до 2465,38 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 45,08 пункта (0,69%), до 6573,49 пункта.

Рынок остается под влиянием повышения базовой процентной ставки ФРС США, однако «восстанавливается» после публикации обнадеживающей экономической статистики правительства США.

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