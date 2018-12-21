Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка

Киев, , 18:25 — REGNUM Украина сегодня получила от Международного валютного фонда кредит на 1,4 млрд долл. В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка. Об этом 21 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи отремонтированных и модернизированных образцов военной техники для ВСУ в Житомирской области.

«Сегодня поступили средства от Международного валютного фонда. В ближайшие дни планируется поступление средств от Всемирного банка. Уже сегодня золотовалютные резервы Украины превысили 20 млрд долл. Это свидетельствует о крепости экономического положения в стране», — сказал Порошенко.

В свою очередь, депутат от фракции БПП Сергей Рудик считает, что кредит МВФ поможет удержать стабильным курс гривны.

«Впервые с 2014 года золотовалютные резервы перевалили за 20 млрд долл. Это хороший знак для стабильности валюты… Эти средства не разворовываются, а являются гарантом стабильности нашей гривны в отношении валюты… Сейчас ситуация стабильная, в обменниках доллар можно купить или продать в районе 27,50−27,70 грн… В конце года и при военном положении — это максимум, о чем можно было мечтать в начале декабря», — сказал Рудик 21 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее, 18 декабря, совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов. По данным минфина Украины, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Как сообщалось, 21 декабря пресс-служба Нацбанка Украины сообщила о получении Киевом 1,4 млрд долл. первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.

НБУ напоминает, что последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

Напомним, новая программа SBA предусматривает предоставление Украине финансирования на общую сумму 2,8 млрд специальных прав заимствований (около 3,9 млрд долл. США) на протяжении 14 месяцев. Она сосредоточится, в частности, на продолжении фискальной консолидации и снижении уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса, а также укреплении финансового сектора и ряде структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.