Украина снизила цену на транспортировку газа в два раза

Киев, , 17:45 — REGNUM Тарифы на транспортировку газа украинским оператором газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» были снижены в два раза национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на Украине (НКРЭКУ), заявила глава комиссии Оксана Кривенко, сообщает 21 декабря УНИАН.

По ее словам, тариф был снижен временно на период 2019 года. Цель — «повысить конкурентоспособность» украинской ГТС. Кривенко подчеркнула, что план комиссии — показать, что украинская ГТС «абсолютная и более экономически выгодная альтернатива «Северному потоку — 2». НКРЭКУ надеется, что снижение тарифов привлечет на украинский газовый рынок иностранных инвесторов.

Напомним, Украина ожидает, что как только Россия закончит строительство газопровода «Северный поток — 2», транзит газа через Украину либо значительно сократится, либо вообще прекратится. Поэтому Киев требует от западных «партнеров» гарантий сохранения транзита, а также пытается привлечь иностранных инвесторов к сохранению транзита.