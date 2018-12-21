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Россия снимает действовавшие 7 лет ограничения на мясо и молоко из Болгарии

Экономика

Специалисты Россельхознадзора констатировали улучшение обстановки по ящуру в Болгарии

Россия снимает действовавшие 7 лет ограничения на мясо и молоко из Болгарии
Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна
Мясо

Москва, 21 декабря 2018, 17:18 — REGNUM  Россельхознадзор принял решение о снятии введённых в 2011 году ограничений на поставки в Россию мяса и молочных продуктов из болгарского района Бургас. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточняется, данное решение принято «в связи с улучшением эпизоотической обстановки по ящуру на территории Болгарии».

С сегодняшнего дня из указанного региона вновь могут поставляться говядина, баранина, свинина, молоко и молочные продукты, а также готовая продукция из говядины, баранины, свинины и молока, не прошедшая термическую обработку.

Сообщается, что постановление Россельхознадзора о временном ограничении экспорта данной продукции от 5 сентября 2011 года признано утратившим силу.

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