Володин: Парламентарии Союзного государства сэкономили на командировках

Москва, , 17:12 — REGNUM Парламентское собрание Союза Белоруссии и России по итогам 2017 года смогло сэкономить 9,239 млн рублей. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы и председатель ПС Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Парламентского собрания союза Белоруссии и России, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

«В результате исполнения сметы расходов на функционирование Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 2017 году удалось сэкономить 9 млн 239 тыс. рублей», — заявил Володин.

В частности, отметил он, парламентарии смогли урезать свои транспортные расходы.

«Экономия произошла в результате сокращения использования VIP-залов аэропортов, уменьшения расходов на транспорт и командировки», — отметил Володин.