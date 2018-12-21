В Ульяновской области построят четыре мусоросортировочных комплекса

Ульяновск, , 17:08 — REGNUM Ульяновская область готовится к вхождению в новую реформу системы обращения с ТКО, которая стартует с 1 января 2019 года. Об этом заявляют региональные власти, отмечая, что в области будет построены четыре мусоросортировочных комплекса.

Напомним, тема переработки ТКО была поднята 20 декабря в ходе расширенной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что «нужно решить несколько ключевых и первоочередных задач», «первое — это ликвидировать незаконные свалки», «второе — это выстроить целую индустрию переработки». По его словам, государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации. Так, до 2024 году в России должны быть построены 200 мусороперерабатывающих заводов.

Ульяновская область готовится к вхождению в новую реформу системы обращения с ТКО, которая стартует с 1 января 2019 года, отмечают региональные власти.

«На развитие инфраструктуры по обработке, утилизации твердых коммунальных отходов будет направлено 370,4 млн рублей. Средства выделят на строительство мусоросортировочных комплексов Ульяновской области. Точные места их расположения будут определены в 2019 году», — рассказал министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Фёдоров.

Кроме того, порядка 650 млн рублей будет направлено на ликвидацию полигона около села Красный Яр в Чердаклинском районе. В 2019 году запланирована разработка проектно-сметной документации, а в 2020 году начнётся ликвидация. Также порядка 180 млн рублей пойдёт на рекультивацию пяти свалок в муниципальных образованиях.

Напомним, в Ульяновской области реализацию девяти федеральных направлений национального проекта «Экология» держит на контроле губернатор Сергей Морозов. Как отметил глава региона, для субъекта это возможность решить проблемы накопленного в период 1980—2000 годов экологического ущерба, реализовать свои экологические программы с участием федерального финансирования в части обращения с отходами, берегоукрепления, сохранения водных объектов и особо охраняемых природных территорий.