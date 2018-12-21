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Законопроект о биометрической идентификации клиентов банков внесен в ГД

Экономика

Малые банки подключат к единой системе

Москва, 21 декабря 2018, 17:06 — REGNUM  Законопроект, разрешающий банкам собирать биометрические данные клиентов, внесли в Госдуму депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. В рамках борьбы с терроризмом и отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы при открытии счетов и вкладов.

Законопроектом предлагается конкретизировать виды внутренних структурных подразделений, в которых банки обязаны обеспечить сбор биометрических персональных данных, исходя из осуществляемых ими функций.

«Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая ИТ-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан», — отмечают авторы.

Парламентарии указали на то, что крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений. Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации. В этой связи предлагается для таких банков установить срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года.

При этом, в случае готовности, банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления указанного срока.

Принятие закона, отмечают авторы, позволит снизить стоимость предоставления банковских услуг для клиента за счет сокращения издержек на разработку собственных решений.

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