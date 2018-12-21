В Переславле Ярославской области стоимость проезда вырастет в полтора раза

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:04 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области стоимость проезда в городских автобусах вырастет 1 января с 15 до 22 рублей за одну поездку, или почти в 1,5 раза. Об этом объявила администрация города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тариф утвержден приказом Департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 19 декабря 2018 года.

Это самый большой рост стоимости проезда в Ярославской области. В Рыбинске стоимость проезда в автобусе выросла на 2 рубля — с 20 до 22 рублей. В Любиме предельный тариф увеличился с 20,95 до 22,9 рубля, в Ростове — с 19,04 до 20,33 рубля за поездку. В среднем по Ярославской области рост тарифа составил 1−2 рубля. В Угличе, Борисоглебском, Пошехонье, Данилове и Тутаеве цены не изменились.

В Переславле нет муниципального транспорта, все пассажирские перевозки осуществляются ООО «Авто-Надежда». Эта транспортная компания зарегистрирована в Люберцах.

Автобусы «Авто-Надежды» вышли на городские маршруты 1 января 2018 года. Стоимость проезда составляла 15 рублей, как и при прежнем перевозчике. Однако в конце 2018 года ООО «Авто-Надежда» обратилось в Департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов по вопросу установления новых тарифов на пассажирские перевозки.

Рост стоимости проезда перевозчик объяснил «увеличением цен на энергоносители, ежегодной инфляцией и экономической ситуацией в стране и в регионе, в котором осуществляется деятельность предприятия».

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