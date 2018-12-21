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Нацбанк Украины сохранил прогноз роста ВВП на уровне 3,4%

Экономика

Госстат Украины оценивает рост ВВП к концу года на уровне 2,8%

Киев, 21 декабря 2018, 17:33 — REGNUM  Рост ВВП Украины в 2018 году составит 3,4% по данным Национального банка Украины (НБУ), сообщает 21 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, оценка Нацбанка роста ВВП близка к прогнозу регулятора, который давался ранее.

Напомним, по данным государственной службы статистики Украины, рост ВВП составит в 2018 году 2,8%. Правительство Украины прогнозирует 3,2% роста ВВП, Международный валютный фонд (МВФ) — 3,3%, Всемирный банк дает такой же прогноз.

Отметим, рост ВВП Украины является довольно далеким от реальности показателем, поскольку, несмотря на прогнозируемый рост, жизнь населения страны становится все хуже: дорожают услуги ЖКХ, зарплаты не растут, работы нет, что приводит к массовой миграции граждан.

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Социально-экономический кризис на Украине
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