В Тамбовской области приняли бюджет на 2019 год

Тамбов, , 16:50 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной думы на заседании 21 декабря приняли бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы. Как сообщила пресс-служба областного парламента, доходы бюджета в 2019 году составят 38,7 млрд рублей, расходы — 40,7 млрд. Дефицит планируется в размере 2 млрд рублей.

Бюджет региона остался социально ориентированным. Так, на развитие образования в области в 2018 году планируют направить 9,8 млрд рублей, на социальную поддержку людей — 7,5 млрд рублей, на здравоохранение — более 6 млрд.

«После принятия федерального бюджета на 2019 год в главный финансовый документ Тамбовщины дополнительно направляется 2,1 млрд рублей на реализацию национальных проектов, обозначенных в майском указе президента России В. В. Путина. Из регионального бюджета на условиях софинансирования на эти цели выделяется 1 млрд рублей. Эти средства найдут отражение в бюджете-2019 в начале следующего года, когда будет произведена корректировка главного финансового документа Тамбовщины», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что бюджет Тамбовской области на 2018 год с учетом поправок, принятых в октябре, планируется с дефицитом в 1,17 млрд рублей.

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