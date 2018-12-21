В Воронеже определили поставщиков школьного питания на 156 млн рублей

Воронеж, , 16:41 — REGNUM Мэрия Воронежа определила поставщиков горячего питания в школы города на первое полугодие 2019 года, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В общей сложности на торги было выставлено десять лотов, начальная (максимальная) цена контракта составляла 169 млн 379 тыс. 636 рублей. Всего поступило 20 заявок от потенциальных участников (как местных, так и иногородних) — по две на каждый лот, часть их была отклонена как несоответствующая требованиям конкурсной документации.

В итоге было выбрано четыре победителя: ООО «Торговый дом СПП» выиграл пять лотов на более чем 83 млн рублей, еще три лота выиграло ООО «Индикат» (около 43 млн рублей), по одному — ООО Комбинат Питания «Солнечный» (15,1 млн) и ООО «Витаминка» (14,5 млн). В общей сложности цента контрактов составила 155 млн 867 тыс. 801,1 руб. — экономия по всем лотам 13,5 млн рублей.

«Не экономия в данном случае является основной целью администрации. В прошлые годы у мэрии Воронежа, у надзорных органов и, конечно, у родителей нередко возникали нарекания к питанию в школах, поэтому заказчиками были сформированы достаточно жёсткие условия конкурсной документации. Они подразумевают комплексный подход к организации этого процесса, который включает, в том числе, и возможность безналичного расчета. Эти условия никак не ограничивали конкуренцию — это мы видели по количеству заявок и экономии, которую бюджет получил по результатам торгов», — прокомментировали итоги торгов в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года УФАС сообщило о раскрытии факта сговора фирм, участвовавших в торгах на право поставки питания в школы города в 2017 году. В общей сложности признаки сговора УФАС усмотрело при проведении 22 конкурсов на общую сумму контрактов в 280 млн рублей.

Добавим, что торги на организацию школьного питания в первом полугодии 2019 года также попало в поле зрения УФАС — после того, как жалобу направил один из участников торгов. Он счел нарушением тот факт, что в критерии по отбору была включена возможность безналичной оплаты и наличие различных систем для информирования потребителя и контроля за качеством услуг в режиме онлайн, тогда как в 2017 году эти требования отсутствовали. Новшества в СМИ связали с намерением ульяновского ООО «Торговый дом СПП» прийти на рынок Воронежа. Однако УФАС нарушений не выявил.

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