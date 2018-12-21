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Совфед одобрил закон о повышении МРОТ до 11280 рублей

Экономика

Рост составил 117 рублей

Москва, 21 декабря 2018, 16:15 — REGNUM  Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Рост показателя состоит 117 рублей.

МРОТ, начиная с 1 января 2019 года, должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года.

В этой связи с 1 января 2019 года МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц.

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Повышение минимального размера оплаты труда
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