Москва, , 16:05 — REGNUM Цены на нефть начинают укрепляться на фоне отчетов ОПЕК о более серьезном сокращении добычи. Нефть марки Brent восстановила равновесие, упав на 5% за последнюю сессию. Вчера цены достигли минимума в $54,24 — уровень, который последний раз видели 13 сентября 2017 года. Позитивная динамика цен на нефть образовалась в результате сообщений о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) планирует более серьезное сокращение производства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо в четверг заявил, что картель планирует выпустить таблицу с подробным описанием квот на сокращение производства для своих членов и союзников, таких как Россия. По словам Баркиндо, чтобы достичь предложенного сокращения в 1,2 млн баррелей в день, эффективное сокращение для стран-членов должно составить 3,02%. Это выше, чем первоначально обсуждавшиеся 2,5%, которые обсуждались ранее в этом месяце», — пояснил эксперт.

Однако это вряд ли приведет к достаточно сильному движению, чтобы лишить законной силы медвежий настрой, о чем свидетельствуют пробой медвежьего флага на дневном графике и пробой восходящего клина на месячном графике, указывающий, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз. Более того, опасения по поводу избыточного предложения, замедления мировой экономики и рекордного производства в США могут по-прежнему оказывать понижательное давление на цены.

«Учитывая данные факторы влияния на рынок нефти, в краткосрочной перспективе цены будут находиться под давлением и цена может продолжить снижаться до $54 за баррель нефти марки Brent. А для сланцевой нефти WTI снижение может достигнуть до $44 за баррель», — считает Гасанов.

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