Костромские власти просят РЖД запустить электричку до Москвы

Кострома, , 16:04 — REGNUM Костромские чиновники хотят запустить скоростную электричку «Москва — Кострома», сообщает областная Дума. Соответствующее обращение депутаты намерены направить министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову.

На данный момент костромичи добираются до Москвы по железной дороге, в основном, на ночном поезде, который отправляется раз в сутки и прибывает в 6 утра. На автобусе поездка до столицы занимает от 5 до 7 часов.

«У соседей таких проблем нет. «Ласточки» уже курсируют по маршрутам «Москва — Ярославль» и «Москва — Иваново». Скоростные электрички очень популярны среди пассажиров: они комфортны и ходят по удобному расписанию», — отмечают в областной Думе.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году костромичи собирали голоса за гражданскую инициативу для запуска скоростной электрички между Москвой и Костромой. Инициатива может быть рассмотрена властями, если наберет 100 тысяч голосов. На данный момент за инициативу подано 1151 голосов. Запуск скоростного поезда до Москвы и строительство второго моста через Волгу — две темы, которые более 10 лет обсуждаются в Костроме, но в жизнь пока не воплотились.