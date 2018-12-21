У рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 — эксперт

Москва, , 16:00 — REGNUM Центральной для валютных рынков сегодня, 21 декабря, будет публикация по ВВП США за III квартал в финальном чтении. Вопрос правительственного шатдауна в США за ночь сначала вновь появился в медийном поле из-за негативного отношения Палаты представителей, потом вроде был решён, но к утру вновь вырос в полный рост, что привело к снижению доллара к мировым валютам и позволило рублю отыграть часть потерь, понесённых по следам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Исторически рубль в рождественскую неделю — даже после нередких жёстких встрясок ноября и первой половины декабря — обычно торговался стабильно. Но он постепенно выходит на финишную прямую, и если и ожидать существенной валютной волатильности, то только во время январских праздников», — пояснил эксперт.

В промежуток январских праздников имеются курсовые риски, связанные с тем, что Банк России не участвует в рыночных операциях и, по сути, не «присматривает» за рынком. Рубль сможет поддержать золото, поскольку ожидается, что Китай и Индия традиционно усилят покупки, связанные с годовой цикличностью: в Китае физическое золото скупают накануне празднования Нового года по лунному календарю, а в Индии — в преддверии сезона свадеб. Рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится.

«В целом до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он отскочит в район 68−68,20 за доллар или 78,60−78,80 за евро. В следующий раз отметку 70 рубль увидит в первые дни после новогодних каникул, после чего вновь произойдёт укрепление — но уже до более скромных уровней 69,00−69,20 за доллар», — считает Рожанковский.

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