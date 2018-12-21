В России появится Фонд развития образовательных технологий

Москва, , 16:00 — REGNUM Фонд развития образовательных технологий, который вскоре будет учреждён в России, представил инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов в рамках форума «Кадры для цифровой экономики. V 1.0». Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что целью фонда станет развитие лучших образовательных технологий и обеспечение системного подхода к внедрению их в образовании.

«Задача фонда — не подменить участников, концентрирующихся на создании и внедрении прогрессивных образовательных технологий, а предоставить им инструмент разделения рисков и привлечения инвестиционной экспертизы», — пояснил Басов.

По его словам, стратегия фонда предполагает тесную интеграцию в образовательную экосистему, активное партнерство с акселераторами, вузами, институтами развития и частными инвесторами. В венчурной компании ожидают, что фонд станет инвестиционной платформой, консолидирующей общие усилия по трансформации системы образования и развитию человеческого капитала в России.

Целевой размер фонда составит 6,9 млрд руб. Период деятельности Фонда — 10 лет с возможностью продления после совместной оценки результатов. Управляющий фондом будет определен на конкурсной основе. Предполагается, что фонд начнет инвестировать с середины 2019 года.

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