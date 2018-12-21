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В Костромской области утвердили бюджет на 2019 год

Экономика

60% бюджета будет потрачено на выполнение социальных обязательств, образование и здравоохранение

Кострома, 21 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  Костромские власти ожидают, что доходы региона в следующем году составят 32,5 миллиарда рублей, расходы — 29,8 миллиардов, сообщает пресс-служба губернатора области. Депутаты областной Думы рассмотрели и приняли в окончательной редакции бюджет региона на 2019 и плановый период 2020—2021 годов.

Согласно финансовому документу размер профицита составит 2,8 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета запланированы в сумме 14,7 миллиардов рублей.

Увеличен объем целевых трансфертов «на решение задач, определенных Указом Президента о национальных целях и стратегических задачах»:

На софинансирование строительства здания онкодиспансера в Костроме регион получит 1 миллиард 88 миллионов рублей;

  • На развитие сельского хозяйства — 484 миллионов рублей;
  • На выплаты семьям при рождении третьего ребенка — 436 миллионов рублей;
  • На строительство двух школ — 422 миллионов рублей;
  • На поддержку малого и среднего предпринимательства — 278 миллионов рублей;
  • На программу формирования современной городской среды — 219 миллионов рублей
  • На переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь онкобольным — 161 миллионов рублей;
  • Больным с сосудистыми заболеваниями — 83 миллионов рублей.

В пресс-службе отмечают, что 60% бюджета будут направлено на выполнение социальных обязательств, сферы образования и здравоохранения.

На экономическое развитие региона будет потрачено 6,6 миллиардов рублей. Это почти на 30% выше показателей текущего года. Местные чиновники обещают, что поддержка будет оказана в рамках 9 госпрограмм, «направленных на улучшение экономической ситуации, оказание поддержки аграрному сектору, малому и среднему предпринимательству.» Так, объем расходов на сельское хозяйство составит 588 миллионов рублей, на лесное хозяйство — 430 млн рублей, что выше уровня текущего года на 15% .

Областной дорожный фонд получит в 2019 году 4,6 миллиарда рублей:

  • 1,5 миллиарда предназначены на капремонт, ремонт и содержание областных дорог,
  • 323 миллиона рублей — на покупку дорожной техники.

Местным бюджетам в качестве субсидий пообещали 1,2 миллиарда для формирования муниципальных дорожных фондов и для содержания, ремонта и строительства дорог. Всего на поддержку местных бюджетов в 2019 году планируется направить 8,6 миллиардов.

ИА REGNUM напоминает, что в текущем году доходная часть бюджета Костромской области увеличилась благодаря федеральной поддержке на 3,5 миллиарда рублей и составляла 27 миллиардов 162 миллиона рублей. Расходная часть достигала до 25 миллиардов 881 миллионов рублей.

«Мы получили дополнительную финансовую помощь в 3,6 миллиарда рублей. Изначально было предложение распределить все эти средства по расходным статьям, но мы решили иначе. Часть этой суммы пошла на покрытие дефицита бюджета, который у нас предусматривался ранее, часть была распределена, но остался и профицит в 1,2 миллиарда рублей, большую часть которого мы закладываем на исполнение своих долговых обязательств, то есть на сокращение ранее формировавшегося дефицита бюджета», — отметил Олег Скобелкин.

Отметим, что Костромская область получила из федерального бюджета более 6,9 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1 процента годовых. Все деньги планировалось направить на замещение кредитов, взятых областью у коммерческих банков.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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