Украина должна почти $115 млрд — Национальный банк

Киев, , 16:53 — REGNUM В третьем квартале 2018 года внешний долг Украины вырос на $985 млн и составляет $114,742 млрд, заявили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ), сообщил 21 декабря официальный сайт ведомства.

«На конец третьего квартала долг сектора общего государственного управления составил $38,279 млрд, долг Центрального банка — $6,749 млрд, долг других депозитов корпораций — $5,8 млрд, долг других секторов — $54,091 млрд, долг прямых инвестиций (межфирменный долг) — $9,817 млрд», — рассказали в НБУ.

Напомним, ранее в пресс-службе НБУ заявили, что Украинские золотовалютные резервы побили рекорд пятилетней давности, поскольку МВФ предоставил Украине очередной транш.

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