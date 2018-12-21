Дальше – больше: о росте инфляции в 2019 году

Москва, , 15:51 — REGNUM В 2019 году жителей России ожидает повышение НДС и рост тарифов на ЖКХ, а также повышение акцизов на некоторые виды товаров. Уже в 2018 году в ожидании роста НДС производители начали повышать цены, что летом из-за действия сезонного дефляционного фактора было не очень заметно, но к IV кварталу цены начали «кусаться», и это нашло отражение даже в официальной статистике. Как говорится, дальше — больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«В следующем году инфляция прогнозируется на уровне около 5%. Индекс потребительских цен к концу 2019 года выйдет на уровень 5,0—5,5%. При этом цены на бензин хотя и внесут определенный вклад в рост инфляции, но он будет не самым большим. Государство уже взялось за регулирование цен, что надо было сделать еще очень давно, однако вопрос в том, как быстро оно сможет реагировать на постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка нефти», — пояснила эксперт.

Сильнее всего вырастут цены в секторе услуг, общественном питании и по ряду непродовольственных товаров. Также при сохранении плохой конъюнктуры в сельском хозяйстве, как была в этом году в ряде сегментов, возможно, что мы увидим новые витки роста цен на ряд продуктов питания. Рост инфляции, несомненно, скажется и на доходах населения. В 2019 году можно ждать роста реальных доходов не более чем на 1%.

«Рост инфляции также приведет и к падению курса рубля к мировым валютам, возможно, что уже в первом полугодии 2019 года доллар по 70 рублей снова станет реальностью. Но при этом нового кризиса можно не ждать. Да и Банк России в случае неконтролируемого падения рубля начнет еще более активно повышать ключевую ставку. Может быть, это немного отучит обедневшее население залезать в кредиты банков и МФО и стимулирует сбережение денег на депозите в надежных банках», — полагает Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин озвучил довольно неутешительный прогноз по индексу потребительских цен. По его словам, в 2018 году инфляция может выйти за рамки официального прогноза в 4% и составить 4,1−4,2%. В принципе, ничего неожиданного он не сказал.

Как правило, в России инфляция по итогам года очень редко совпадает с прогнозом правительства. В 2017 году реальные данные также разошлись с прогнозными, но в сторону снижения: инфляция вышла на уровень в 3,8%, хотя правительство прогнозировало те же 4%.

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