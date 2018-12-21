Пятница, 21 Декабря 2018 года
17:35:14 МСК

В Костроме завершена приемка ремонта моста через Волгу

Экономика

Комиссия выявила несколько косметических недочетов

Кострома, 21 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Капитальный ремонт костромского моста через Волгу проверен комиссией и назван «удовлетворительным», сообщает ГТРК «Кострома». Оценка выполненных работ проводилась по трем критериям: грузоподъемность, безопасность и долговечность.

В состав принимающей комиссии вошли специалисты управления строительства, стройнадзора, дорожники и транспортники. Они провели осмотр моста, сравнили проектную документацию с проведенными работами. Для оценки качества ремонта были привлечены специалисты научно-исследовательского института мостов и гидросооружений. Они провели замеры, изучили, как изменилась несущая способность моста и оценили безопасность новых элементов.

В областном телевидении отмечают, что итогам проверки, кроме небольшого растрескивания покрытия в подмостовом пространстве и подтеков в системе ливневой канализации, серьезных недочетов выявлено не было. Большую часть замечаний подрядчик уже устранил.

«Результаты капитального ремонта можно назвать удовлетворительными. Цель достигнута, показатели по которым оценивали мост — они улучшены. На все виды работ установлена гарантия. От двух лет — это разметка, до восьми лет — несущие конструкции. Все гарантийные обязательства мы будем отслеживать и предъявлять подрядчику», — отмечает первый заместитель главы администрации города Кострома Олег Болоховец.

ИА REGNUM напоминает, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Деньги на эти цели выделил федеральный бюджет. Подрядная организация — ООО «ММС» — обещала закончить работы до 1 ноября. Цена проекта — 640 миллионов рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ремонт моста в Костроме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить