Граждане РФ обойдутся без табло курса валют

Москва, , 15:42 — REGNUM ЦБ РФ намерен бороться с нелегальными обменными пунктами валют и убрать табло курса валют с улиц. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции пояснил, что это борьба с теневым бизнесом. По факту новая мера ничего не даст, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Тем гражданам, которые заинтересованы в покупке или продаже валюты, ничего не стоит заглянуть в отделение банка, где есть вся необходимая информация. Эта борьба с нелегальным обменом способна, на самом деле, только спровоцировать рост серого рынка обменных операций. Фактически это обратная реакция на инициативу.

«Для мобильных банковских приложений и интернет-ресурсов ничего не меняется, ограничений на размещение курсов валют тут нет. Убрать из поля зрения граждан табло — в умах законодателей значит не стимулировать мысли о покупке иностранной валюты. Но это абсурд», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с российских улиц уберут табло с курсами валют. Соответствующий закон, вносящий поправки в законодательство о валютном регулировании и контроле, подписал на этой неделе президент Владимир Путин.

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