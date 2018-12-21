Президент РФ оценил важность конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, , 15:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 декабря, отметил важность подготовки эффективных руководителей и повышения их квалификации. Для этого в России реализуются различные проекты и программы подготовки кадров, такие как конкурс управленцев «Лидеры России» и программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться. Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить», — сказал Владимир Путин.

«Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать, видите, проводим различные конкурсы среди молодых. «Лидеры России» у нас проводится конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей», — подчеркнул президент России.

С 2017 года 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами, 2 — министрами, еще 21 — заместителями министров.

По итогам конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов различные назначения получили 76 участников. Из них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров, еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального уровня, а 35 — регионального. Один участник получил должность в общественно-политической структуре, еще 23 — в коммерческих структурах.

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы. Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны», — отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», директор ВШГУ Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс управленцев «Лидеры России» — один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной указом Президента России от 22 мая 2018 года. Всего в платформу входят 15 проектов, способствующих личностной самореализации и профессиональному росту россиян: студенческая олимпиада «Я — профессионал», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес», «Грантовый конкурс молодежных инициатив». Платформа также объединила следующие проекты: всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также всероссийский конкурс «Лига вожатых» и благотворительный проект «Мечтай со мной».

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