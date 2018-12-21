Далее региональной истории популярность рубля не уйдет – мнение

Москва, , 15:26 — REGNUM Не стоит вырывать из контекста слова президента об ожидаемом росте курса рубля. Стоит также разграничивать рост курса и рост спроса на рубль как расчетную единицу. Безусловно, внутри ЕврАзЭс Россия способна навязать партнерам свои условия, в том числе, по способам расчета. Однако далее региональной истории популярность рубля не уйдет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

По его мнению, связано это не только с сырьевой зависимостью экономики России и, в частности, с корреляцией курса рубля и стоимости барреля нефти, которая, отметим, в 2018 году существенно снизилась, но и с прочими макроэкономическими факторами, такими как высокий, по сравнению с развитыми странами, уровень инфляции, отсутствие перспектив налаживания диалога с Западом и в целом с трудностями экономического роста в ближайшей перспективе.

«Вернемся к ожидаемой динамике рубля. В 2019 году для рынка будут актуальны несколько факторов, способных оказать давление на российскую валюту. Во-первых, это общая тенденция по снижению риск-аппетита, которая негативным образом сказывается на интересе рынка к рисковым активам, в числе которых не только рубль, но и российский фондовый рынок», — пояснил эксперт.

Во-вторых, ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США. Рост доходности американских бумаг уже отражается на отдельных активах, иностранный капитал уходит с развивающихся рынков, и эта тенденция будет только усиливаться. В-третьих, неопределенность на рынке нефти. Первые девять месяцев 2018 года наблюдался достаточно плавный рост котировок черного золота, который был полностью нивелирован всего за шесть недель, и в настоящий момент эталонная марка торгуется на 13 USD (-19,5%) дешевле уровней начала года — 53,30 USD против 66,50 USD.

«Последнее заседание ОПЕК+ дало достаточно тревожный сигнал рынку, поэтому наблюдаются массовые распродажи, которые способны остановиться, пожалуй, только вблизи важных психологических уровней. По марке Brent это отметка 50 USD. В связи с перечисленными причинами, в ближайшей перспективе не ожидается укрепления рубля. Он останется под умеренно-негативным давлением как минимум ввиду отсутствия перспектив существенного роста на рынке сырья и давления со стороны инфляции», — считает Козловский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, заявил, что в целом по данным МВФ объемы расчетов в долларах в мире чуть-чуть снизились. При этом роль рубля как резервной валюты возрастает. Прежде всего, между странами ЕврАзЭС.

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