За три года Казахстан вернул 17% похищенных и выведенных за рубеж активов

Астана, , 17:20 — REGNUM С 2015 по 2018 год Казахстану удалось вернуть лишь 17% похищенных и выведенных за рубеж казахстанских активов. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета правоохранительных органов под председательством генерального прокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова, сообщили 21 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

В ходе заседания было отмечено, что следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов, выведенных за рубеж. В связи с недостатками в работе правоохранительных органов Кожамжаров поручил подготовить соответствующее указание в адрес органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств.

По итогам заседания установлен план работы координационного совета на первую половину 2019 года.

Напомним, по данным аналитического портала Finprom, по итогам первой половины 2018 года совокупный валовой отток инвестиций из Казахстана за границу составил $532,5 млн, что в 2,6 раза меньше, чем в 2017 году. В своей аналитике Finprom ссылается на Национальный банк Казахстана и Scorpio partnership 2018 global private banking benchmark.

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