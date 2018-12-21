2 тысячи человек привлекла в Мурманскую область программа по переселению

Мурманск, , 15:15 — REGNUM С 2016 года на постоянное место жительства в Мурманскую область переехали 2190 соотечественников — в основном это семьи с несовершеннолетними детьми. Большинство таких граждан, прибывших в регион в связи с событиями на юго-востоке Украины 2014 года, уже вступили в программу и получили гражданство Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В правительстве отметили, что средний возраст участников программы не превышает 28 лет. 92% имеют профессиональное образование: инженерно-технические специальности, менеджеры, товароведы, слесари, сварщики, повара, педагоги, медики. Так, с 2016 года в Мурманскую область переехали и осуществляют трудовую деятельность 56 медицинских работников, из них 20 — врачи.

Отметим, что нехватка кадров остается острейшей проблемой для мурманской медицины. Региону не хватает 773 врача. В связи с этим областные власти выступили инициатором создания федеральной программы по поддержке и привлечению медицинских кадров в регионы Арктической зоны РФ. Программа «Арктический доктор» основана на госпрограмме «Земский доктор», которая уже действует в регионах России, но не подходит для Севера по ряду материальных, демографических и социальных причин.

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Добавим, что от общего числа переселившихся соотечественников в Мурманскую область лидируют граждане Украины — 64%. Участникам региональной программы переселения оказывается поддержка в виде денежной выплаты на обустройство жилья, прохождение медицинского освидетельствования. На эти цели из областного бюджета израсходовано 3670,6 тыс. рублей, более 7 млн рублей — субсидия из федерального бюджета. Также соотечественникам компенсируются расходы на переезд и уплату государственной пошлины.

Несмотря на предпринимаемые меры по привлечению человеческих ресурсов, население Мурманской области продолжает сокращаться. Как сообщили ИА REGNUM в Мурманскстате, численность постоянного населения Мурманской области на 1 октября 2018 года составила 749,8 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 3,8 тыс. человек (на 0,5%).