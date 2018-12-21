На Украине в 2 раза подняли стоимость подключения к электросети – до $1300

Киев, , 15:14 — REGNUM Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) подняла в два раза стоимость подключения объектов к трехфазной электросети — до $1300. Об этом 21 декабря заявил украинский депутат, член фракции «Радикальная партия» Олег Куприенко, во время «Часа вопросов к правительству».

«Два года назад по решению волчьего НКРЭКУ стандартное присоединение к трехфазной электросети на 15 кВт стоило 13 тыс грн (471 долл). В этом году это стоит, внимание, 36 тыс грн. Т. е. подключение любого промышленного маленького станочка, уже стоит больше, чем сам станок», — возмутился Куприенко.

Он также назвал «преступниками» и «врагами украинского народа» иностранцев, которые входят в состав наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина»

«В прошлый раз мы определили, что 40 млн долл народных денег, выплаченных Коболеву и «компани» были выплачены решением преступников, врагов украинского народа, иностранцами, которые сидят в наблюдательном совете НАК «Нафтогаза». Вопрос: что правительство сделало, чтобы туда посадить на должности патриотов Украины?» — спросил у премьер-министра Владимира Гройсмана депутат Куприенко.

Как сообщалось, в глобальном рейтинге Doing Business-2019, который подготовлен экспертами World Bank, Украина заняла 71 место. В прошлом году Украина была на 76 позиции. Рост в рейтинге продолжается 7 лет подряд. В частности, Украина продемонстрировала наибольший рост в таких категориях, как налогообложение (рост на 110 позиций, 54 место), международная торговля (+70 позиций, 78 место) и защита прав инвесторов (+56 позиций, 72 место).

Напомним, в августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко обещал способствовать процессу упрощения подключения к электросетям. Он сообщил, что на Украине срок подключения к электросетям, по оценке Всемирного банка, составляет 263 дня, тогда как в Южной Корее — только 18.