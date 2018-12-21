Надо придать скорости: о развитии российской экономики

Москва, , 15:14 — REGNUM Глядя на происходящее в России, напрашивается мысль, что российская экономика застряла в настоящем. У экономистов есть и название для этой ситуации — «ловушка среднего дохода». Суть ее в том, что для дальнейшего развития стране необходимо направить все свои силы в будущее за счет настоящего, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«А это значит, что главным приоритетом государственной политики должен стать гражданин и уровень его развития. Говоря экономическим языком, для выхода на опережающие мировые темпы экономического роста, России нужен рост производительности труда и инновационная инфраструктура», — пояснил эксперт.

Российские власти это понимают, по крайне мере это исходит из запланированных национальных проектов и заявленных приоритетах развития. Но, к сожалению, путь от понимания до конкретных действий в России занимает слишком много времени. Не хватает скорости в принятии решений из-за высокой централизации, и эффективности исполнения принятых решений, из-за низкой дисциплины и мотивации.

«К счастью для России другого пути нет, и чем быстрее российские власти поверят в это, возможно не без помощи граждан, тем быстрее и безболезненнее мы доберемся до будущего, и тем меньше российскому лидеру, общаясь со страной, придется выискивать спорные успехи российской экономики», — высказал свое мнение Быков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что за 10 месяцев 2018 года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство росло более быстрыми темпами. В то же время российский лидер подчеркнул: поддержка российской промышленности пока недостаточна.

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