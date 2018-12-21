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Казахстан занял 65-е место в рейтинге стран для бизнеса – Forbes

Экономика

Казахстан опередил всех соседей в Туркестане

Астана, 21 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  Казахстан занял 65-е место в рейтинге стран по условиям ведения бизнеса, опередив Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, пишет американский журнал Forbes.

Среди бывших республик СССР лучший результат в данном рейтинге показала Литва, занявшая 27-е место. Эстония заняла 28-е место, Латвия — 36-е, Грузия — 44-е, Россия — 55-е.

Среди стран Туркестана Узбекистан занял 105-е место, Киргизия — 108-е, Таджикистан — 124-е.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг стран по уровню благополучия и устойчивого экономического развития Казахстан занял 57-е место, опередив Россию, Турцию и Грузию.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия поднялась в рейтинге стран по ведению бизнеса по версии Forbes

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Международные экономические рейтинги
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