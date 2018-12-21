Цены на топливо «кинутся наверстывать упущенное» весной – эксперт

Москва, , 14:13 — REGNUM Цены на бензин в будущем году, безусловно, будут расти. Они бы росли и при «прочих равных», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Но сейчас, когда повышается НДС, увеличиваются старые и вводится ряд новых акцизов, падают мировые цены на нефть, сохраняются риски введения новых антироссийских санкций, и инфляция будет расти довольно заметными темпами, и стоимость топлива неизбежно поползет вверх.

«Бензин начнет дорожать, скорей всего, не сразу с нового года — пока еще действуют отграничения со стороны правительства России в отношении нефтяников, но весной, когда они будут сняты, цены на бензин и дизель кинутся наверстывать упущенное», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что цены на бензин в 2019 году будут расти, но акций протеста, как во Франции, не будет, потому что власти заранее предупреждают граждан.

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