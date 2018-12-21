Сеть магазинов IKEA придёт в Новую Зеландию

Веллингтон, , 16:12 — REGNUM Генеральный директор IKEA Джеспер Бродин объявил об открытии в Новой Зеландии первого магазина сети. 11 января в Окленде пройдёт выставка, где будет продемонстрирована основная коллекция мебельного гиганта. Об этом сообщает информационное агентство Новой Зеландии NZ Herald.

Главные принципы IKEA — это сочетание качества, функциональности и дизайна по доступной цене. Концепция магазина состоит в том, чтобы показать покупателям, как может измениться их жильё, поэтому IKEA представляет уже меблированные комнаты. Первый магазин IKEA в Новой Зеландии будет одним из крупнейших — его площадь составит 5 гектар.

Сеть IKEA была создана в 1943 году в Швеции; её основателем является Ингвар Кампрад. На сегодняшний день IKEA — крупнейшая транснациональная компания, в команде которой работает около 200 000 человек.