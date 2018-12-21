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Торговля Южной Кореи с Китаем восстановилась до уровня 2015 года

Экономика

Упадок продолжался два года из-за ухудшившихся отношений

Сеул, 21 декабря 2018, 14:56 — REGNUM  Взаимная торговля Китая и Южной Кореи восстановилась и вышла на показатели 2015 года. Торговый объём за 11 месяцев 2018 года достиг 247 миллиардов долларов, что на 13% выше, чем за весь 2017 год. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Экспортные поставки оцениваются в 150 миллиардов долларов — на 17% выше, чем годом ранее. Главным образом, Южная Корея продаёт в Китай полупроводники, нефтепродукты, электронику и оборудование.

Отношения двух стран были испорчены в 2016 году, когда президент Республики Корея Пак Кын Хе приняла решение о размещении на территории страны американских комплексов противоракетной обороны THAAD. Китай резко раскритиковал данное решение и принял ряд ограничительных мер в отношении южнокорейского бизнеса. Однако сейчас многие из них уже отменены, а отсутствие барьеров в рамках соглашения о свободной торговли способствует двустороннему экономическому обмену.

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Зарубежная хроника
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