Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН

Пхеньян, , 18:41 — REGNUM Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны. Так, в 2017 году объём торговли составил 5,55 миллиарда долларов против 6,53 миллиардов годом ранее. Такие данные приводит Статистическая служба Республики Корея, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно резолюциям Совета Безопасности, запрещено покупать у КНДР широкий спектр промышленных товаров — в частности, текстильную продукцию, являющуюся основной статьёй экспорта.

Практически запрещены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов совокупным объёмом свыше 500 000 тонн; полностью запрещена продажа газа и газового конденсата.

Главным внешнеторговым партнёром Северной Кореи является Китай: в 2017 году на него пришлось 93,2% северокорейского экспорта и 95,5% импорта.