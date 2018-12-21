Иностранные инвестиции в КНДР снизились на 32%

Пхеньян, , 16:00 — REGNUM Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Северную Корею по итогам 2017 года снизился на 32%. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

По оценкам специалистов, всего иностранные инвесторы вложили в экономику КНДР 63 миллиона долларов, в то время как в 2016 году сумма была больше — 93 млн. Главной причиной столь резкого сокращения капиталовложений стало принятие в 2017 году двух резолюций Совета Безопасности ООН, практически полностью ограничивших возможность финансового-экономического взаимодействия с Северной Кореей. Санкции оказывают долгосрочное негативное воздействие, поэтому по итогам 2018 года вполне может оказаться, что ПИИ в КНДР полностью прекратятся. В ближайшее время снятие санкций невозможно из-за непримиримой позиции США, требующих от КНДР полного и проверяемого ядерного разоружения.