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Иностранные инвестиции в КНДР снизились на 32%

Экономика

Негативное влияние оказали международные санкции

Пхеньян, 21 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Северную Корею по итогам 2017 года снизился на 32%. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на доклад Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

По оценкам специалистов, всего иностранные инвесторы вложили в экономику КНДР 63 миллиона долларов, в то время как в 2016 году сумма была больше — 93 млн. Главной причиной столь резкого сокращения капиталовложений стало принятие в 2017 году двух резолюций Совета Безопасности ООН, практически полностью ограничивших возможность финансового-экономического взаимодействия с Северной Кореей. Санкции оказывают долгосрочное негативное воздействие, поэтому по итогам 2018 года вполне может оказаться, что ПИИ в КНДР полностью прекратятся. В ближайшее время снятие санкций невозможно из-за непримиримой позиции США, требующих от КНДР полного и проверяемого ядерного разоружения.

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Зарубежная хроника
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