Ударит по благосостоянию граждан: о росте цен на бензин

Москва, , 13:46 — REGNUM Предпосылками для повышения стоимости бензина в России может оказаться валютный курс, а также отскок на нефтяном рынке. Причем второй фактор будет играть меньшую роль в повышении цен, если оно начнется. В свою очередь снижение рубля повысит экспортную привлекательность бензина, что в конечном итоге отразиться дефицитом бензина в России и ростом цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Однако наиболее вероятный сценарий — это продолжение локальной стабилизации цен в начале 2019 года после продолжительного роста. Текущая ситуация сложилась в том числе благодаря действиям властей России, а также значительного падения нефти. С конца сентября 2018 года котировки нефти Brent обрушились более чем на 36%», — отметил эксперт.

Негативные последствия роста цен на бензин никого не обойдет стороной. Для автолюбителей, понятно, обладание машиной станет гораздо дороже, возможно, кого-то вынудит пересесть на общественный транспорт.

«Для бизнеса это повышение издержек и как следствие рост себестоимости, которое грозит повышением цена на все товары и услуги. То есть инфляция в России может ускориться. Более того, в условиях отсутствия роста реальных доходов это значительней ударит по благосостоянию граждан», — считает Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что цены на бензин вырастут, но акций протеста, как во Франции, не будет, потому что власти заранее предупреждают граждан.

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