Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам

Москва, , 13:38 — REGNUM Авиакомпания Utair продолжает комплексную реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить к середине 2019 года, сообщает 21 декабря пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках намеченной стратегии Utair отдает приоритет платежам в пользу поставщиков топлива и коммерческих контрагентов.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по 12-летним обязательствам авиакомпания произвела платежи без задержек и в полном объеме.

Напомним, ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая объединяет крупнейшие российские авиакомпании, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление государственной поддержки в связи с подорожанием топлива.

В обращении АЭВТ отмечается, что с ноября 2015 года средняя цена керосина росла втрое быстрее инфляции. В октябре текущего года стоимость авиакеросина была на 77,5% выше, чем в начале года. По итогам года операционный убыток данной отрасли составит до 39 млрд рублей.

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