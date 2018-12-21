Товарооборот между Казахстаном и Сербией вырос на 60%

Астана, , 13:59 — REGNUM Сербия считает развитие отношений с Казахстаном более благоприятным, чем со странами западной Европы, заявил сербский финансовый аналитик Живорад Янкович, передает телеканал «Хабар 24».

«Казахстан имеет огромный потенциал, там есть всё, в чем мы заинтересованы», — считает эксперт.

В рамках развития двусторонних отношений взаимный товарооборот между странами может увеличиться в шесть раз. В 2018 году товарооборот между Сербией и Казахстаном увеличился на 60%, до $42 млн.

Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, туризма, торговли, транспорта, строительства и военной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Астане состоялась встреча президентов Казахстана и Сербии Нурсултана Назарбаева и Александра Вучича. В рамках визита сербского лидера состоялся бизнес-форум, в рамках которого было подписано четыре межведомственных меморандума.

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