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Товарооборот между Казахстаном и Сербией вырос на 60%

Экономика

Взаимный товарооборот между странами может увеличиться в шесть раз

Астана, 21 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  Сербия считает развитие отношений с Казахстаном более благоприятным, чем со странами западной Европы, заявил сербский финансовый аналитик Живорад Янкович, передает телеканал «Хабар 24».

«Казахстан имеет огромный потенциал, там есть всё, в чем мы заинтересованы», — считает эксперт.

В рамках развития двусторонних отношений взаимный товарооборот между странами может увеличиться в шесть раз. В 2018 году товарооборот между Сербией и Казахстаном увеличился на 60%, до $42 млн.

Стороны намерены наладить сотрудничество в сфере сельского хозяйства, туризма, торговли, транспорта, строительства и военной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Астане состоялась встреча президентов Казахстана и Сербии Нурсултана Назарбаева и Александра Вучича. В рамках визита сербского лидера состоялся бизнес-форум, в рамках которого было подписано четыре межведомственных меморандума.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Сербия подписали четыре меморандума

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Экономика Казахстана
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